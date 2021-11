Inter-Napoli, Politano: "Prima sfida di un ciclo di battaglie. E' il gruppo più compatto dove abbia mai giocato"

"Contro l'Inter sarà una sfida importante che avvia un ciclo di battaglie fino a dicembre". Così Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a pochi giorni dal big match del Meazza nel quale sarà peraltro ex di turno.

"A San Siro è sempre una partita di grande fascino. Affrontiamo una grandissima squadra consapevoli di avere dei punti di vantaggio in classifica. Il nostro obiettivo è tenere i nerazzurri a distanza. Siamo un gruppo unito e solito. Questo è il gruppo più compatto dove io abbia mai giocato. Ci aiutiamo gli uni con gli altri e questo è fondamentale sia in campo che fuori per ottenere grandi risultati. Molto merito è di Spalletti che ci guida con attenzione a ogni particolare. Ha tanta carica ed energia che ci trasmette tutti i giorni. Quest'anno stiamo cercando quella maturità che in passato ci è mancata, vogliamo dare continuità ai risultati, un aspetto che alla lunga diventa fondamentale per raggiungere gli obiettivi", ha aggiunto l'esterno d'attacco azzurro.

"Dobbiamo fare bene questo mese pensando a dare il massimo gara dopo gara. Ci aspetta una serie di incontri importantissimi per il nostro futuro. Sappiamo che ci attende un ciclo di battaglie a cominciare da domenica a San Siro. Ma il nostro biettivo è sempre quello di vincere", ha concluso Politano.