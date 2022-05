Verso il playoff Foggia-Turris: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Partita decisiva per le sorti future e per proseguire il cammino all'interno della mini-competizione. La Turris di Bruno Caneo, acciuffata una posizione nella griglia playoff, è attesa dallo scontro diretto sul campo del Foggia di Zdenek Zeman. Nel corso della stagione regolare, la brigata corallina è riuscita nella doppia impresa di imporsi in casa e in trasferta sulla compagine rossonera. Il percorso nel campionato, però, non dovrà essere preso in considerazione: il match odierno sarà secco e non avrà possibilità di ritorno. Il tecnico di Alghero, intervenuto in conferenza stampa assieme a tutto lo staff, ha asserito che i biancorossi non saranno la vittima sascrificale e andranno allo Zaccheria con l'intenzione di ottenere il massimo risultato disponibile. Dello stesso avviso è l'ambiente locale che ha caricato i Satanelli alla vigilia della partita.

Esclusione di lusso per la Turris che non potrà contare su Sbraga, unitamente all'infortunato Di Nunzio e agli squalificati Zampa e Franco. Dopo la rifinitura, Caneo ha convocato 23 calciatori per l'impegno odierno. Spicca la convocazione del giovanissimo Rosolino, capitano della Primavera vincitrice del proprio torneo. C'è incertezza attorno al modulo, ma il 3-4-3 potrebbe essere lo scacchiere di riferimento. La difesa, oltre all'onnipresente Perina, sarà guidata da Esempio e Manzi. Nella linea arretrata dovrebbe esserci spazio anche per Varutti nel ruolo di braccetto mancino. Sulla corsia davanti, Loreto punta alla titolarità con Ghislandi sicuro del posto sulla catena opposta. In zona mediana invece agiranno Bordo e Tascone: quest'ultimo ha recuperato ottimamente dal problema fisico. Il tridente che tanto bene ha fatto durante l'annata verrà rispolverato: Leonetti e Giannone saranno a supporto del recuperato Santaniello.

Non mancano le assenze per Zeman. Il Foggia dovrà fare a meno dello squalificato Gallo, degli infortunati Buschiazzo e Markic, del non convocato Volpe. Torna a disposizione Alastra, ma siederà in panchina: tra i pali c'è Dalmasso. Garattoni e Rizzo saranno i laterali nello schieramento difensivo, mentre Sciacca e Di Pasquale agiranno in zona centrale. Petermann nel ruolo di vertice basso, Rocca e uno tra Di Paolantonio e Garofalo nelle posizioni di interni. Merola e Curcio supportano la manovra offensiva affidata a Ferrante.

Il fischio d'inizio è fissato per le 17.30 di domenica 1 maggio. La partita sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti della Serie C, e in diretta tv su Sky Sport, sul canale 253.

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. A disposizione: Alastra, Martino, Nicolao, Girasole, Maselli, Garofalo, Rizzo Pinna, Tuzzo, Vitali, Turchetta, Di Grazia. Allenatore: Zdenek Zeman

Turris (3-4-3): Perina, Manzi, Esempio, Varutti, Ghislandi, Tascone, Bordo, Loreto, Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lame, Rosolino, Zanoni, Finardi, Iglio, Nunziante, D'Oriano, Longo, Nocerino, Pavone. Allenatore: Bruno Caneo