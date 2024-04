Sarri al Milan e Pioli al Napoli? Il possibile valzer delle panchine è ancora tutto da scoprire

Le voci sulle panchine di Serie A, in vista della prossima stagione, che coinvolgono tanti allenatori italiani di primo livello, sono ormai all'ordine del giorno. L'ultima in ordine di tempo rimbalza dalla Russia.

Secondo il media locale "Championat", infatti, Maurizio Sarri avrebbe declinato un'offerta importante per sedersi sulla panchina dello Spartak Mosca perchè in procinto di accordarsi con il Milan per allenare i rossoneri a partire da luglio.

Il nome dell'ex tecnico del Napoli era già stato accostato in passato ai 'diavoli'. Un eventuale approdo del tecnico toscano nella città della 'Madunina' libererebbe Stefano Pioli, uno dei principali obiettivi di Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra.

Un addio del tecnico parmense al club lombardo potrebbe 'sparigliare' le carte nella corsa alla successione di Calzona, che vede al momento favorito Vincenzo Italiano.