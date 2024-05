Pioli e la domanda in napoletano durante la conferenza stampa: la reazione del tecnico

L'accostamento al Napoli in vista della prossima stagione è stato uno degli argomenti inevitabili della conferenza stampa pre Milan-Genoa di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero non si è sottratto alle domande dei giornalisti presenti, rinviando però ogni discorso a fine stagione: "Che cosa penso del fatto che vengo accostato al Napoli? Non faccio nessun pensiero. Penso solo a queste quattro partite, poi a fine campionato incontrerò il club e decideremo cosa fare. Il rapporto con i miei dirigente è buono, come lo è sempre stato e lo sarà, anche dopo la fine del campionato quando ci incontreremo e decideremo quale sarà il nostro futuro. Avete aspettato tanto per parlare del futuro, aspettate ancora un po'. E' la cosa migliore, anche perchè il lavoro non è finito. Io non posso controllare le voci e quello che viene scritto. So che fate fatica a credermi, ma non sto pensando assolutamente al mio futuro. Fino al 26 maggio sono concentrato su quello che voglio fare al Milan. Poi deciderò e decideremo, perchè io sono sotto contratto con il club. Ci incontreremo a fine campionato come abbiamo sempre fatto in queste stagioni e decideremo cosa ci sarà da fare".

E' arrivata poi anche una domanda in napoletano ad opera del noto giornalista Franco Ordine: "Te piace 'a pizza?". Pioli ha sorriso e risposto ironicamente: "A me piacciono i cappelletti in brodo, è il mio piatto preferito perchè sono di Parma, ma poi mangio di tutto!".