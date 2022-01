Verso Picerno-Turris: le dichiarazioni dei due allenatori, le probabili formazioni e dove guardare la partita in tv

Serie C Girone C

Attesa finita, si torna a calpestare il manto erboso. La Serie C riapre i battenti e, dopo lo slittamento dei calendari, torna con un programma fitto di impegni. Agenda ricca, tante partite che andranno in scena e la corsa della fase di ritorno che entra nel vivo. Il Girone C propone il confronto esterno per la Turris di Bruno Caneo che dovrà affrontare il Picerno di Leonardo Colucci allo Stadio Curcio. I biancorossi, reduci dalla sconfitta interna contro il Taranto, non avranno il supporto del pubblico amico: trasferta vietata per i residenti in Provincia di Napoli.

Il tecnico biancorosso, alla vigilia della partita, è intervenuto in conferenza stampa. Diversi gli argomenti trattati, dalla sosta prolungata alle pedine che mancheranno in quel di Picerno: "Scelta giusta della Lega nel rinviare le partite, è stato ripristinato un normale equilibrio di gruppo. Ripartiamo con un nuovo spirito, mantenendo le caratteristiche mostrate nella prima parte di stagione. Non abbiamo rivalsa per il match dell'andata, rispettiamo il Picerno: stanno facendo bene, sono in una buona condizione. Assente? Perina e Zanoni, per il resto sono tutti a disposizione. Nunziante? È con noi dalla fine di dicembre, è un piacere averlo ritrovato. Sarà un rinforzo invernale, così come Ghislandi. Zampa? Valore aggiunto. Mancato arrivo di Serpe? Siamo dispiaciuti, è un calciatore di grande qualità. Rinnovo? Con la società abbiamo parlato del prolungamento, ma adesso sono proiettato al campo".

Anche Colucci ha parlato a poche ore dalla sfida del Curcio: "Ci è mancato il calcio giocato, è trascorso un mese dall'ultima gara. Sono curioso di vedere come reagiranno i ragazzi, puntiamo a fare una buona prestazione. Turris? Giocano davvero bene, ha un gruppo composto da ottimi elementi. Servirà la massima concrentrazione per fare bene. Condizione? Stiamo bene, il Covid ci ha decimati e abbiamo ripreso ad allenarci soltanto martedì. Non vuole essere un alibi, giocheremo a testa alta".

Le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Colucci va verso la conferma del 3-5-2, la rosa è a disposizione e i ballottaggi restano vivi. Tuttavia, Viscovo sarà ancora il guardiano del Picerno con Alcides, De Franco e Garcia che dovrebbero comporre la retroguardia. De Cristofaro e Guerra sulle corsie, D'Angelo in cabina di regia e coadiuvato da Dettori ed Esposito. In avanti spazio a Reginaldo e Gerardi. Caneo, dal canto suo, non modificherà lo spartito tattico. Non ci sarà Varutti, out anche Perina, D'Oriano, Lame e Zanoni. Ritorna Abagnale tra i pali, certezze in difesa con i soli tre. Ghislandi a destra e Loreto a sinistra, Tascone e Franco in mediana. Confermato il tridente avanzato.

Picerno (3-5-2): Viscovo, Alcides, De Franco, Garcia, De Cristofaro, Dettori, D'Angelo, Esposito, Guerra, Reginaldo, Gerardi. A disposizione: Albertazzi, Summa, Finizio, Vanacore, Allegretto, Setola, Pitarresi, De Ciancio, Viviani, Di Dio, Senesi, Vivacqua, Carrà. Allenatore: Colucci.

Turris (3-4-3): Abagnale; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone, Franco, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Colantuono, Pirone, Di Nunzio, Bordo, Finardi, Iglio, Nunziante, Palmucci, Zampa, Longo, Nocerino, Pavone. Allenatore: Caneo.