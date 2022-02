Verso Picerno-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Uscire dalla situazione di flessione attraverso le prestazioni e i risultati. È questo il diktat di Stefano Sottili per la sua Juve Stabia. I gialloblè non vivono un momento semplice e la sconfitta casalinga contro il Catania, arrivata dopo il ko di Palermo, ha accentuato i malumori. Una stagione ad intermittenza, l'obiettivo playoff ad un passo e alcuni giri a vuoto che hanno complicato il percorso delle Vespe. Il prossimo appuntamento della formazione di Castellammare sarà sul terreno da gioco del Picerno, avversaria per quanto concerne la griglia d'alta classifica.

Rossoblù partiti con un traguardo da raggiungere: la salvezza. Eppure, la squadra allenata da Leonardo Colucci si ritrova al decimo posto in graduatoria e con la possibilità di archiviare già oggi la pratica permanenza nella categoria. Tre lunghezze in meno per i ragazzi di Sottili, chiamati al riscatto per dimenticare le recenti battute d'arresto. Entrambe sono reduci da una disfatta nell'ultimo turno disputato: i campani dal crollo interno con gli etnei, i lucani hanno rimediato una caduta tra le mura amiche contro il Latina.

Tre assenti per Colucci che dovrà fare a meno di Albadoro e Senesi per infortunio, non ci sarà lo squalificato D'Angelo. Conferma per Viscovo tra i pali, Finizio e Guerra sulle corsie con De Franco e Allegretto in zona centrale. De Cristofaro e Pitarresi in mediana, mentre persistono i dubbi in avanti: Vivacqua e Carrà puntano alla titolarità. C'è Reginaldo che agirà alle spalle di Gerardi prima punta. Qualche modifica nell'undici per Sottili rispetto alla sfida col Catania. Mancheranno Squizzato e Donati, indisponibili per la trasferta. Ritorna Caldore dall'inizio in difesa, più Dell'Orfanello di Panico sull'out mancino. Altobelli e Schiavi verso la panchina, Davì e Bentivegna gettati nella mischia.

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.30 di sabato 19 febbraio, l'incontro sarà visibile sulla piattaforma streaming Eleven Sports che detiene i diritti tv per trasmettere il campionato di Serie C.

Picerno (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Cristofaro, Pitarresi; Carrà, Reginaldo, Vivacqua; Gerardi. A disposizione: Albertazzi, Summa, Ferrani, Vanacore, Dias, Rodriguez, Setola, Dettori, De Ciancio, Viviani, Di Dio, Esposito, Parigi. Allenatore: Leonardo Colucci

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Peluso, Tonucci, Caldore, Dell'Orfanello; Davì, Scaccabarozzi; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. A disposizione: Pozzer, Russo, Cinaglia, Panico, Esposito, Troest, Altobelli, Erradi, Guarraccino, Schiavi, Della Pietra, De Silvestro, Evacuo. Allenatore: Stefano Sottili