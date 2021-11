Pianura Napoli Nord, spaccatura tra la famiglia Sinigaglia e la piazza: c'è il comunicato ufficiale

Un avvio di stagione complicato, ultimo posto in classifica e di lunghezze conquistate nemmeno l'ombra. Per il Pianura Napoli Nord, dopo otto giornate di campionato, è arrivata una vera e propria svolta. La voce zero in classifica - nel Girone B di Eccellenza - e le ben ventiquattro reti incassate, con l'aggiunta di un malumore accentuato della piazza, hanno spinto la società a una decisione. C'è il divorzio ufficiale tra la famiglia del presidente Carmine Sinigaglia e la tifoseria. Termina la sinergia tra le parti, si ritorna - presumibilmente - al progetto di partenza rappresentato dalla Nuova Napoli Nord.

Così il sodalizio attraverso i canali di riferimento: "A seguito delle circostanze venutesi a creare da qualche settimana a questa parte, la società tutta, in persona del presidente Carmine Sinigaglia, comunica alla tifoseria di Pianura, che il rapporto tra le parti si interrompe. Si ringrazia la cittadina di Pianura per la fattiva collaborazione ricevuta in questo periodo". La squadra dovrebbe continuare l'annata tra le mura dello Stadio Simpatia.