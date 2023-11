A Napoli c'è un quartiere che ha due squadre a contendersi la vetta del campionato di calcio

A Napoli c'è un quartiere che ha due squadre nei primi due posti in classifica del campionato di calcio. Accade a Pianura, nel girone B della Prima Categoria.

Dopo 6 turni la graduatoria provvisoria recita Pianura Calcio 1977 punti 18, seguita dalla Boys Pianurese a quota 15. La curiosità è che nello stesso girone c'è addirittura una terza squadra del quartiere napoletano, l'Interpianurese, che però si trova nelle zone basse della classifica con 4 punti.

Il pensiero va sempre alla ferita mai rimarginata del 2010, quando il Pianura Calcio e raggiunse la storica promozione in Lega Pro (l'ex Serie C2), campionato che non ha poi mai disputato, imboccando la via del fallimento, per una problematica di impiantistica legata allo stadio Simpatia e alla mancata autorizzazione per disputare le gare interne presso l'allora San Paolo o allo stadio Collana. La speranza è che questa bella storia possa essere solo l'inizio di una nuova scalata alle serie calcistiche dilettantistiche per le squadre del quartiere napoletano.