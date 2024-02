Gli esplode un petardo tra le mani: tifoso del Napoli ferito a Milano

Un tifoso del Napoli di 25 anni è rimasto ferito a causa di un petardo che gli sarebbe esploso tra le mani nei pressi dello stadio di San Siro poco prima del fischio di inizio del match tra Milan e Napoli (vinto 1-0 dai rossoneri).

Poco prima dell’apertura dei varchi di accesso al Meazza circa 200 tifosi partenopei, prima di arrivare al parcheggio a loro riservato, sono scesi dai minivan in via Harar angolo via Federico Tesio e hanno dato vita a un corteo. In quei momenti l'esplosione del petardo come riporta MilanoToday.it. Il 25enne è stato soccorso dal personale sanitario ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni. Le sue condizioni non destano per fortuna particolari preoccupazioni.