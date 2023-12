Malore per Zeman, l'ex Napoli ricoverato per una lieve ischemia

Malore per Zdenek Zeman. Questa mattina l’allenatore, prima della consueta seduta d’allenamento, è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara per una lieve ischemia transitoria, come comunicato dal club biancazzurro. “La Delfino Pescara 1936 - si legge - ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”. Il tecnico boemo, che ha guidato per un breve periodo anche il Napoli nella stagione 2000/01, salterà dunque i prossimi impegni.