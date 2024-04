L'ex ds del Napoli su un attaccante azzurro in prestito: "È destinato alla Serie A"

Roma, Napoli e Juventus, ma anche Palermo, Siena, Bari, Venezia, Genoa e Brescia. Una lunga esperienza da direttore sportivo e da direttore generale nelle piazze più importanti d’Italia. Oggi guida l’area tecnica dell’Avellino, in Serie C. Giorgio Perinetti è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Il Calcio della Sera”. Tra gli argomenti trattati, l’ex dirigente azzurro ha parlato anche di Lorenzo Sgarbi, attaccante di proprietà del Napoli e ora in forza al club irpino.

“Il ragazzo l’ho seguito per tanto tempo, ed ero convinto potesse darci una mano”, ha detto il dt romano: “Non deve smettere di migliorare perché può diventare importante, è destinato a calcare il palcoscenico della Serie A”. Il classe 2001 di Bolzano, sta vivendo una stagione super: con la maglia dei lupi ha collezionato 32 presenze, 7 gol e 14 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione di alcune società di Serie B e in estate potrebbe scatenarsi un’asta di mercato.

Perinetti ha parlato anche di un colpo sfumato ai tempi della sua parentesi con i partenopei: “Weah? Lo avevo di fatto portato al Napoli, ma successe l’imponderabile che poi lo portò al Paris Saint Germain ed addirittura ci giocammo contro in Coppa e ci fece una doppietta”.