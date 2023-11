Grave lutto per l'ex ds del Napoli Giorgio Perinetti: è morta la figlia Emanuela

Il mondo del calcio italiano è stato funestato da una triste notizia nelle ultime ore. Si è spenta, infatti, Emanuela Perinetti, figlia di Giorgio, ex direttore sportivo del Napoli.

L'Avellino, attuale società del dirigente romano, si è stretto attorno al suo direttore dell'area tecnica per il grave lutto. "L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore del proprio direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti per la scomparsa della cara figlia", si legge in una nota del club irpino.

Anche il Venezia, uno degli ex club di Perinetti, ha voluto far sentire la propria vicinanza al noto e stimato dirigente con un messaggio sul sito ufficiale: "Il Venezia FC si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Perinetti ed esprime le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Emanuela, figlia maggiore di Giorgio Perinetti, che in qualità di Direttore Sportivo dal 2015 al 2017 ha guidato il club arancioneroverde prima alla promozione in Serie C e l'anno seguente alla conquista della Serie B ed alla Coppa Italia di Lega Pro. Addio, Emanuela".