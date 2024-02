Partite di campionato alle 23.00 di sabato: l'idea di De Laurentiis per la Serie A

Una partita alle 23.00 di sabato. L'ultima partita di domenica alle 18.00. Questa la proposta di Aurelio De Laurentiis per gli orari delle partite di Serie A nel fine settimana.

Di questa idea il presidente del Napoli ne ha parlato nel corso della lunga conferenza stampa che ha tenuto presso il centro tecnico di Castel Volturno: "In Lega ho sempre detto che la domenica l'ultima partita deve essere alle ore 18.00, perchè i bambini il giorno dopo devono andare a scuola. Il sabato, invece, l'ultima partita deve essere alle ore 23.00, perchè il sabato sera è dovuto. Chi non vuole andare a ballare e vuole andare allo stadio, alle 23.00 va allo stadio. Non è che noi stiamo in Svezia dove fa un freddo incredibile. E invece non sanno nemmeno fare i calendari, perchè in Lega c'è gente che non è in grado di fare".