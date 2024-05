Totti, Zanetti, Milito, Trezeguet, ma anche tanti ex Napoli: il match evento sbarca in Campania

Si terrà sabato 8 giugno allo stadio Arechi di Salerno il raduno di Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a tutti gli appassionati di calcio. Un match evento con tantissime stelle del calcio italiano e mondiale. Tra queste ci saranno Francesco Totti, Javier Zanetti, David Trezeguet, Diego Milito, Aldair, Andrea Barzagli, Vincent Candela, Luigi Di Biagio, Stefano Fiore, Nicola Ventola e Antonio Di Natale.

Tanti saranno anche gli ex calciatori del Napoli presenti come Arturo Di Napoli, Dario Marcolin, Vittorio Tosto, Giacomo Tedesco, Luca Altomare e Alberto Savino. Già in vendita i biglietti per assistere all'evento.