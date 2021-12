Gomez: "Mi piacerebbe giocare nel Napoli. Ammiro Insigne, Maradona come un familiare"

L'ex fantasista dell'Atalanta, ora al Siviglia, Alejandro Papu Gomez, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato anche del Napoli, di Lorenzo Insigne e Diego Armando Maradona.

"Io ho sempre ammirato Insigne, ho una devozione per lui. Forse giocare al Napoli gli ha tolto un po' di visibilità. Se dovessi tornare in Italia però sceglierei i partenopei. Mi sono sempre piaciuti per il legame con Diego, per come trattano gli argentini, per quella maglia. Io ero molto legato a Maradona, quando è morto è stato come perdere un familiare per me", ha spiegato il 'Papu'.