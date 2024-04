Lavagnetta ironica e pagelle, lo 'sciopero' di Del Genio: "Il Napoli mi ha fatto passare la voglia di lavorare" | VIDEO

La lavagnetta con il Napoli schierato con il 4-3-3, ma fuori dal campo, e le pagelle con un 3 per tutti. Questa la reazione all'ennesima prestazione deludente degli azzurri del noto giornalista napoletano Paolo Del Genio nel post partita contro l'Empoli su Radio Kiss Kiss Napoli tv.

"I giocatori, l'allenatore e la società del Napoli mi hanno 'infettato'. Non tengo neanche voglia di lavorare oggi. Il mio lavoro prevede che io debba fare le pagelle e la lavagnetta, ma mi è passata la voglia. Mi sono adeguato al Napoli. E allora ecco la lavagnetta. 4-3-3, ma fuori dal campo. Perchè il Napoli non c'era in campo. I giocatori di Calzona sono rimasti ordinatamente fuori dal campo", le parole di Del Genio.