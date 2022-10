Svolta per un'altra panchina nel campionato di Eccellenza: Sena si dimette da tecnico del Givova Capri Anacapri

Svolta per quanto riguarda un'altra panchina in Eccellenza. Il Givova Capri Anacapri ha annunciato, infatti, la separazione anticipata dal tecnico Pasquale Sena. Il mister ha presentato le dimissioni, accettate dal club isolano: "L'Uc Givova Capri Anacapri comunica di aver ricevuto ed accettato le dimissioni dall'incarico di allenatore della prima squadra di Pasquale Sena. La Società ringrazia il Mister per la professionalità con la quale ha svolto il suo compito e per la disponibilità dimostrata. Gli auguriamo le migliori fortune".