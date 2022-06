La Palmese e Pietropinto ancora insieme: "Nessun dubbio sulla conferma dello staff tecnico"

Un rendimento importante, una vittoria da capolista vera e propria. La Palmese è stata tra le squadre più continue nel campionato di Eccellenza campana, ha meritato di primeggiare nel Girone A e di conquistare la Serie D attraverso il triangolare con Puteolana e Angri. Il club rossonero, guidato da mister Mario Pietropinto, sale di categoria dopo una stagione di livello. Sotto la guida del tecnico e del suo staff, l'organico napoletano è riuscito a tagliare un grandissimo traguardo e regalare una promozione attesa dalla piazza da lungo tempo.

La proprietà non ha nutrito nessun dubbio sul prosieguo dell'avventura assieme e ha rinnovato il legame con l'allenatore. Gli attestati di stima e la condivisa fiducia hanno spinto le parti a continuare l'esperienza a Palma Campania. Ad ufficializzare la prosecuzione del matrimonio è stata la società attraverso i canali ufficiali:

"Perché avevate dubbi. Stregone, mago ma anche alchimista perché tutto quello che tocca diventa oro! Mister Pietropinto per noi è un papà, un fratello, ma è anche sicurezza e certezza e si sa che nel calcio nulla è scontato. Altre parole sarebbero inutili, gli aggettivi si sprecherebbero, sapete chi è e da oggi sapete pure che sarà la nostra guida tecnica anche per la stagione 2022/2023. Fondamentale per la vittoria del campionato e degli spareggi è stato pure l’apporto dello staff tecnico, il prof. Bergamo, il vice allenatore Pintozzi e il preparatore dei portieri Verriola, sono dei professionisti e perfezionisti di cui non si può fare a meno, non si vince per caso e loro a Palma non ci sono capitati per caso, così come non è casuale la loro riconferma, le vittorie non cadono dal cielo ma sono frutto di organizzazioni e competenza e loro ne hanno da vendere".