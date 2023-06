Palmese-Pietropinto, il mister lascia la panchina ma resta in rossonero: definito il nuovo incarico

Un campionato di Eccellenza, uno di Serie D e uno Scudetto Dilettanti: sono questi i trionfi di mister Mario Pietropinto con la Palmese. Il tecnico, che in stagione ha raggiunto anche le 200 panchine in rossonero, ha deciso di lasciare il suo ruolo da guida della prima squadra e mettere ufficialmente la parola fine alla sua carriera da allenatore. Dopo una lunga avventura tra le fila delle maggiori compagini campane, coronata da ben cinque campionati vinti, Pietropinto ha scelto di proseguire la sua avventura a Palma Campania come responsabile dell'area tecnica. Una figura di spicco per il calcio del territorio, il trainer riparte da un nuovo incarico.