Palmese, incidente stradale per Guarro. Il club: "Ti aspettiamo grintoso come sempre"

Il campionato di Eccellenza è stato posticipato, il Girone A campano non aprirà i battenti nel prossimo fine settimana. La capolista Palmese, dunque, non potrà proseguire la corsa alla promozione e dovrà attendere che il Covid allenti la morsa sul settore dilettantistico. Nel frattempo, un'altra notizia tutt'altro che confortante ha scosso l'ambiente rossonero. Il leader Antonio Guarro è stato vittima di un incidente stradale che non gli consentirà di scendere in campo nelle prossime settimane. A comunicarlo è stata la società attraverso una nota ufficiale: "Un grosso in bocca al lupo al nostro gladiatore Nino Guarro, vittima nei giorni scorsi di un incidente stradale che lo terrà per qualche settimana lontano dal rettangolo verde. Rimettiti presto Nino, la Palmese, i tuoi compagni ed i tifosi tutti, ti aspettano a braccia aperte, grintoso e combattivo come sempre per vincere insieme le prossime battaglie". Il giocatore è tra gli elementi più carismatici del gruppo e la sua esperienza sta trainando la squadra di Pietropinto. Il sodalizio e la piazza si augurano un pronto rientro per Guarro, assoluto perno nello scacchiere dello staff tecnico.