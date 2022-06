Palmese - Confermato il direttore sportivo Maiorano. C'è un ritorno nell'area tecnica

Secondo comunicato della nuova stagione sportiva per la Palmese. Il club rossonero, in vista della partecipazione al prossimo campionato di Serie D, sta programmando l'annata 2022/2023. Dopo la nota riguardante la struttura societaria, la società ha annunciato una conferma e un ritorno. Resta al suo posto, nel ruolo di direttore sportivo, Renato Maiorano. Italo Farinella, invece, approda nel sodalizio napoletano con una carica nell'area tecnica:

"Una riconferma eccellente ed un nuovo “vecchio” ingresso. Poche parole, tanti fatti e la firma sulla vittoria del campionato, la riconferma del DS Renato Maiorano non è mai stata in discussione, da oggi è ufficiale. Sangue rossonero, DNA vincente, Italo Farinella torna alla Palmese in veste dirigenziale, a lui la direzione dell’area tecnica. Da parte della società il consueto in bocca al lupo".