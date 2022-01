Palmese, colpaccio per la categoria: ingaggiato Mautone

Si muove ancora il mercato in casa Palmese. Il sodalizio rossonero, leader della classifica del Girone A di Eccellenza, sta lavorando per migliorare l'organico. In attesa del ritorno in campo, previsto per il prossimo 23 gennaio, il club è attivo sul fronte entrata per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Mario Pietropinto. L'ultimo ingaggio è un colpaccio per la categoria: l'innesto è Francesco Mautone, difensore centrale e reduce da diverse esperienze in piazze prestigiose.

Un acquisto di spessore per la Palmese che si assicura il classe 1985, proveniente dalle annate con la casacca della Gelbison: "Da Bolzano ad Adrano, da Scafati a Varese, passando per Acireale, Chiavari, Reggio Calabria, Nocera, Potenza, ultime tre stagioni da capitano della Gelbison, un profilo che per la prima volta incontra la categoria dell’Eccellenza, signore e signori il nostro benvenuto a Francesco Mautone. Classe 85’, difensore centrale dotato di tecnica e fisicità, Mautone è un lusso che gli eroici dirigenti rossoneri hanno voluto regalare alla piazza, completando così un organico di primo livello in ogni settore. A Francesco il consueto in bocca al lupo della società, onora la maglia e la città".