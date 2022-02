Palmese, un centrocampista esperto arriva agli ordini di Pietropinto

Un successo rotondo sulla Virtus Avellino che ha consentito di riprendere la marcia. Dopo una lunga assenza dai campi, la Palmese di Mario Pietropinto è tornata a ruggire in campionato. Vittoria larga sugli irpini nella sfida valida per il sedicesimo turno del Girone A di Eccellenza. Tre punti che, complice la battuta d'arresto dell'Acerrana, ha permesso ai rossoneri di agguantare nuovamente la prima posizione con due partite in meno rispetto alle inseguitrici.

Parallelamente, la società sta lavorando per regalare gli ultimi colpi al tecnico e rinvigorire ulteriormente l'organico. L'innesto del pomeriggio è Vincenzo Perna, centrocampista che ha già vestito la casacca della Palmese. Trattativa andata in porto e ufficializzata dal club attraverso i canali di riferimento: "Ennesimo colpo messo a segno dalla dirigenza rossonera che rinforza ulteriormente l’organico con l’ingaggio del centrocampista classe 95’ Vincenzo Perna. Per Vincenzo si tratta di un ritorno in rossonero avendo già indossato la nostra casacca nel campionato 2017 e per il buon esito dell’operazione è stata determinante proprio la volontà del calciatore, Perna infatti era richiesto da diverse compagini di categoria superiore. Il curriculum di Perna parla da solo, cresciuto nelle giovanili del Parma, torna in Campania all’Arzanese dove fa il suo esordio in C2, segue poi tanta serie D tra Savoia, Fondi, Noto e Sambenedettese, scende in Eccellenza a Teramo prima della parentesi a Palma Campania, poi torna in D alla Jesina, Napoli Nord e nuovamente Palmese. A Vincenzo il consueto in bocca al lupo della società, onora la maglia e la città"