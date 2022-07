Palmese - Capitan Cozzolino sarà ancora rossonero: c'è l'annuncio

Il matrimonio andrà ancora avanti. La Palmese e Stefano Cozzolino non hanno dubbi e decidono di proseguire assieme per un'altra stagione sportiva. Dopo la promozione in Serie D, al termine di una cavalcata impressionante nel Girone A di Eccellenza, i rossonero si accertano della permanenza del Capitano alla corte di Mario Pietropinto:

"Alla prima stagione in D con la maglia della Palmese, Stefano è forse quello che la merita di più, è in ogni caso quello che di più l’ha rincorsa perché Stefano corre e corre forte! Dalla delusione del 2020 alla sconfitta di Ischia, lui era sempre lì pronto a lottare e macinare km. Stefano è un autentico Capitano, di quelli che parlano poco e mai a caso, umile ma deciso, come abbiamo sempre detto “un professionista prestato ai dilettanti”. In bocca al lupo Capitano, onora come sempre la maglia e la città".