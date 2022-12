Palmese, due nuovi arrivi agli ordini di Pietropinto: l'annuncio del club rossonero

Due nuovi volti agli ordini di mister Mario Pietropinto. La Palmese ha ufficializzato gli acquisti di Michele Silvestro e Gennaro Paduano. Il primo è un laterale, abile a muoversi su entrambe le corsie e con una lunga esperienza nel massimo campionato dilettantistico. Il secondo, invece, è un giovane portiere cresciuto con la maglia del Benevento. Questo il comunicato del club rossonero:

"Michele Silvestro è un esterno sinistro che però si adatta bene anche sulla fascia destra, classe 99’ rapido e brevilineo ha maturato già tanta esperienza in serie D vestendo le storiche casacche di Nocerina, Frattese, Vibonese, Lecco, Afragolese e Brindisi nella passata stagione, con l’Arconatese in questa prima parte di campionato. Per Silvestro circa 150 presenze in serie D condite da una quindicina di goal. Gennaro Paduano è un portiere classe 2003, prodotto del settore giovanile del Benevento, fa il suo esordio tra i grandi con la casacca della Cavese, nella scorsa stagione ha difeso con merito la porta della Mariglianese e sempre in D e ancora in blufonce’ ha iniziato questo campionato".