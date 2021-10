Pallone d'oro, tra i finalisti anche Jorginho e Gigio Donnarumma

Ci sono cinque italiani nella lista dei trenta finalisti per il Pallone d'oro del 2021, grazie soprattutto alla vittoria dell'Europeo. Inseriti tra i migliori calciatori che militano in campionati in Europa anche l'ex centrocampista azzurro Jorginho, sempre molto amato in città e tra i possibili vincitori dell'ambito riconoscimento personale e Gigio Donnarumma. Il portiere di Castellammare di Stabia, reduce dalle contestazioni in Nations League dei tifosi milanisti, per il suo trasferimento a parametro zero al Psg, potrebbe raggiungere un buon piazzamento nella classifica del Pallone d'oro, grazie all'ottimo Europeo disputato e ai rigori parati in finale.

L'elenco completo dei finalisti del Pallone d'Oro

Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gigio Donnarumma, Jorginho, Cesar Azpilicueta, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, N'golo Kanté, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez.