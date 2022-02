Verso Palermo-Turris: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Un tour de force. Agenda piena di impegni e allenamenti centellinati per proiettarsi agli appuntamenti ufficiali. Per la Turris di Bruno Caneo sono state settimane complicate. Alla strepitosa prima parte di stagione sta replicando un periodo di flessione con quattro sconfitte consecutive rimediate. Un momento non felice che ha complicato la situazione di classifica per quanto concerne un miglior piazzamento nella zona playoff. I biancorossi, infatti, si ritrovano distanti da quella seconda piazza spesso contesa con le pretendenti.

Servirà un filotto di prestazioni utili per proiettarsi ancora tra le grandi della competizione. Eppure, i Corallini - per larghi tratti dell'annata - hanno dimostrato di poterci stare. La prossima chiamata in campionato sarà sul temibile e ostico rettangolo verde del Palermo. Un match non semplice attenderà i campani che affronteranno una squadra reduce dal pesante ko di Foggia e alla ricerca del riscatto per rilanciarsi in alto in graduatoria. Inoltre, per Caneo c'è una vera e propria emergenza nel pacchetto difensivo.

Non ci saranno gli infortunati Esempio e Lame, out altresì gli squalificati Manzi e Di Nunzio. Recupera Varutti, ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto. E, di conseguenza, il tecnico di Alghero studia il miglior undici da mandare in campo. Si viaggia verso la scelta del 4-3-3. Ghislandi e Loreto saranno arretrati, Sbraga e l'inedita - ma obbligata - decisione di affidarsi a Bordo completano il reparto. Confermato Perina, così come Tascone in cabina di regia con Zampa e Franco ai lati. Ritrovato il tridente delle meraviglie in avanti.

Qualche ballottaggio che persiste per mister Silvio Baldini. C'è Giron sulla fascia mancina, seppur resta forte il dubbio Crivello dall'inizio. Non dovrebbero essere in discussione Accardi, Lancini e Marconi. Testa a testa anche tra Damiani e Odjer, col primo favorito. Incognite sulla trequarti: Luperini e Silipo sono in vantaggio rispettivamente su Soleri e Floriano. Ok il solito e trascinatore Brunori in attacco.

Il fischio d'inizio dello Stadio Renzo Barbera è fissato per le ore 14.30 di sabato 19 febbraio. Il match sarà trasmesso dalla piattaforma streaming Eleven Sports, che ha acquisito i diritti della Serie C, e in diretta tv su Sky Sport, sul canale 257.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; Damiani, De Rose; Silipo, Luperini, Valente; Brunori. A disposizione: Massolo, Perrotta, Buttaro, Somma, Crivello, Odjer, Dall'Oglio, Felici, Fella, Floriano, Soleri. Allenatore: Baldini.

Turris (4-3-3): Perina; Ghislandi, Sbraga, Bordo, Loreto; Zampa, Tascone, Franco; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Varutti, Zanoni, Finardi, Iglio, Nunziante, D'Oriano, Longo, Nocerino, Pavone. Allenatore: Caneo.