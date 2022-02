Verso Palermo-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Un impegno probante per assicurarsi una posizione nella griglia playoff. Un banco di prova per confermarsi, dopo la vittoria casalinga e di misura, anche in trasferta. La Juve Stabia di Stefano Sottili sarà ospite del Palermo di Silvio Baldini. I gialloblè, archiviata la prestazione di solidità e cinismo contro il Latina, si proiettano all'appuntamento allo Stadio Renzo Barbera. Davanti ci sarà una squadra avversaria reduce da due pari consecutivi e decisa a ritrovare l'intero bottino pieno per provare ad insidiare la zona alta della classifica.

Una partita, tuttavia, non semplice per entrambe. Si tratta di un testa a testa ricco di fascino, di passato e di tradizione. Ambedue vogliono continuare sulla strada intrapresa e alimentare gli obiettivi stagionali. Il ventiseiesimo turno, quindi, riserva un confronto di grande equilibrio e qualità per gli interpreti in campo. Il Palermo è reduce da una vittoria, una sconfitta e tre pareggi nelle ultime cinque. La Juve Stabia arriva alla gara con due successi, due pareggi e un ko nel medesimo bilancio.

Le due compagini giocheranno a specchio. Stesso modulo adottato dai due tecnici nel corso delle recenti contese giocate e, di conseguenza, si va verso la conferma. Qualche dubbio di formazione per Baldini: persiste il ballottaggio difensivo tra Perrotta e Somma, col primo in vantaggio. Anche Accardi non è sicuro del posto, Buttaro scalda i motori. Sulla trequarti, invece, Silipo e Felici si dividono l'ultima maglia disponibile. Discorso analogo per Sottili che dovrà risolvere l'incognita per la catena mancina, con Dell'Orfanello avanti su Panico. Due maglie per tre componenti a centrocampo: Scaccabarozzi, Altobelli e Davì puntano alla titolarità.

Il fischio d'inizio del Renzo Barbera è fissato per le ore 17.30 di sabato 12 febbraio. Il match sarà trasmesso da Eleven Sports, la piattaforma online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Giron; Damiani, De Rose; Silipo, Luperini, Valente; Brunori. A disposizione: Massolo, Somma, Buttaro, Crivello, Odjer, Felici, Fella, Floriano, Soleri. Allenatore: Baldini.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi, Altobelli; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. A disposizione: Russo, Cinaglia, Peluso, Panico, Tonucci, Davì. Erradi, Guarracino, Schiavi, De Silvestro, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Sottili.