"Se il Napoli dovesse restare fuori dalle coppe europee, come allenatore prenderei Pagliuca della Juve Stabia"

Il toto-nomi per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione è già cominciato da settimane. Quello che appare scontato è che il target dei tecnici che il club partenopeo potrà valutare, sarà differente anche in base al piazzamento finale in campionato e ai tre scenari possibili: partecipazione alla prossima Champions League, partecipazione all'Europa League o alla Conference League, mancata qualificazione alle coppe europee.

Un'interessante analisi sui possibili differenti scenari è stata fatta da Romberto Rambaudi, ex esterno d'attacco, tra le altre, di Lazio, Atalanta e Foggia, oggi allenatore, nel corso della trasmissione "Giochiamo d'anticipo", in onda su TeleVomero.

Rambaudi ha detto la sua, anche sulla possibile permanenza di Francesco Calzona a Napoli: "Lui ha sempre fatto il secondo, fa il selezionatore, adesso sta facendo la sua prima esperienza da primo. E' preparato, ma credo che il Napoli abbia bisogno di una leadership forte, o di un allenatore 'visionario' che fatto vedere grandi cose, come ad esempio Thiago Motta. O altrimenti devi andare a prendere un allenatore alla Conte, un tecnico di questo livello. Adesso la piazza ha bisogno di un allenatore che abbia una leadership indiscussa dentro lo spogliatoio. Sicuramente senza Champions un allenatore come Conte non viene, a meno che non hai un progetto a lungo termine, ma è difficile. Quello di Conte è un esempio, poi ci sono tanti allenatore alla Conte che puoi andare a prendere".

Rambaudi ha parlato anche dello scenario che potrebbe vedere il club partenopeo fuori dalle tre coppe europee nella prossima stagione e costretto, dunque, a ripartire da un tecnico giovane e meno affermato, con un progetto differente. Il noto commentatore di Rai Sport, grande esperto di Serie C, ha lanciato una sua idea, facendo il nome di un 'outsider' che sta operando benissimo in questa stagione proprio a pochi km da Napoli: "Se il Napoli non dovesse andare nelle coppe europee, mi sbilancio: io prenderei Guido Pagliuca della Juve Stabia. Per me è un grande allenatore".