Ritorna il derby al Marcello Torre, la Paganese ospita la Turris: i precedenti nel fortino azzurrostellato

Serie C Girone C

Il diciannovesimo ed ultimo turno del girone d'andata di Serie C mette davanti Paganese e Turris allo Stadio Marcello Torre. Un nuovo derby campano all'orizzonte, la squadra di Gianluca Grassadonia accoglie la brigata di Bruno Caneo. Tra assenze per infortunio e settimane altalenanti sul piano dei risultati, gli azzurrostellati - partiti con grandi ambizioni - si ritrovano a dover lottare per la parte bassa della classifica: quattro sconfitte nelle ultime cinque e il ko di Picerno che ha oscurato la vittoria contro la Juve Stabia. Per i Corallini, invece, il successo largo sul Messina ha riportato serenità con la seconda posizione acciuffata.

Al Torre andrà, dunque, in scena il confronto tra due compagini in un periodo psicofisico diametralmente opposto. A Pagani si giocherà il diciannovesimo incontro: i padroni di casa sono in vantaggio nel bilancio complessivo con dieci vittorie contro le quattro affermazioni della truppa torrese. Ben cinque pareggi completano la lunga tradizione. Il primo appuntamento risale alla stagione 1945/46 nel Girone Finale della Prima Divisione Campania: hurrà a tavolino per gli ospiti. A cavallo degli anni Cinquanta si sono disputate tre partite: una gioia per la Paganese con Manufro e Capone, un pari senza reti e successo per la Turris con le marcature di Manola, Vanz e Raimondi.

Botta e risposta nella seconda parte del decennio. Azzurrostellati vittoriosi all'inglese nel campionato di Promozione del 1956/57, i biancorossi si sono imposti nell'impegno seguente. Tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi dei Settanta, sul suolo salernitano si sono giocate quattro gare: due sorrisi per il team di Pagani e due sfide concluse col pareggio. Risultato largo, in favore dei locali, nell'ottobre del 1980: 4-1 è il punteggio che matura ai tre fischi dell'arbitro. L'ultima vittoria della Turris è relativa all'annata 1985/86 con l’autorete di Di Bari. Il pareggio più recente è lo 0-0 della stagione 1986/87. Lo scorso 21 febbraio, invece, la Paganese ha strappato la posta in palio con le firme di Diop e Guadagni.