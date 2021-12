Verso Paganese-Turris: le dichiarazioni dei due allenatori, le probabili formazioni e dove guardare il derby in tv

Serie C Girone C

Un derby in agenda, due squadre differenti all'orizzonte. La concretezza del calcio della Paganese di Gianluca Grassadonia e l'identità sfavillante della Turris di Bruno Caneo. L'una vive un momento fortemente altalenante a causa anche delle tante assenze. L'altra è in ascesa dopo un leggero periodo di flessione. Allo Stadio Marcello Torre va in scena il confronto tra gli azzurrostellati, reduci dal ko - il quarto nelle ultime cinque disputate - sul campo del Picerno, e i biancorossi, in salute e forti della manita rifilata al Messina nel corso del turno precedente.

Entrambi i tecnici sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. Si gode la condizione dei suoi il tecnico di Alghero, pronto a confermarsi altresì su un campo storicamente avverso. Per i Corallini sarà un altro test probante per confermarsi nella parte alta della classifica: "Prevale la consapevolezza di aver disputato un grande girone di andata, vogliamo chiuderlo positivamente. Rispettiamo i prossimi avversari, sono forti. Dobbiamo, però, cercare di essere sempre la Turris". Sul suo approdo e il cambio di mentalità: "Sapevo cosa potevo dare, ero meno cosciente del materiale a disposizione. Ho trovato un gruppo disposto a migliorarsi e sacrificarsi". Sul derby e su Ghislandi: "Vanno vinti più che giocati. Mi aspetto una partita tosta a livello fisico e mentale. Ghislandi sarà convocato, ha lavorato bene questa settimana".

Un po' di rammarico per Grassadonia su sponda salernitana. L'obiettivo del team di Pagani è riscattare la prestazione di Picerno: "Non è stata una settimana semplice, abbiam ofatto una pessima partita sul suolo lucano dove ogni sortita offensiva ci ha creato pericoli", così l'allenatore azzurrostellato in conferenza. Lo stesso ha continuato: "Abbiamo lavorato sul match di domani, dobbiamo avere rispetto e personalità. Assenze? Rientrano Vitiello e Zito dalla squalifica. Murolo si è aggregato ieri ed è a disposizione, Konate entra tra i convocati ma dovrà trovare il ritmo gara. Restano fuori Castaldo, Zanini e Pellecchia”.

Le probabili formazioni

Continuano i problemi per la Paganese che dovrà fare a meno di diversi elementi per il derby in programma domani. Non ci saranno gli infortunati Castaldo, Zanini e Pellecchia. Rientrano Vitiello e Zito dalle rispetti squalifiche, mentre Murolo è ritornato dall'infortunio. Si va verso la conferma del 3-5-2 con la cerniera difensiva composta da Sbampato, Schiavi e Schiavino davanti a Baiocco. Sussi e Manarelli sulle fasce, Zito e Firenze da interni con Tissone in cabina di regia. Guadagni appoggia Piovaccari in avanti.

Gruppo quasi al completo per Caneo che si affida alla migliore formazione. L'unico dubbio riguarda la fascia destra: Ghislandi rientra dall'infortunio, Finardi ha dato garanzie. È vivo il ballottaggio tra i due calciatori. Perina confermato tra i pali e sarà aiutato da Manzi, Lorenzini ed Esempio. Tascone e Franco in mediana, Varutti si prende la scena sulla corsia mancina. Solito e inamovibile tridente per gli ospiti: Giannone e Leonetti supportano Santaniello.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavi, Schiavino; Sussi, Firenze, Tissone, Zito, Manarelli; Guadagni, Piovaccari. A disposizione: Caruso, Murolo, Perlingieri, Konatè, Bianchi, Viti, Vitiello, Scanagatta, Cretella, Del Regno, Iannone. Allenatore: Grassadonia.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Loreto, Zanoni, Di Nunzio, Finardi, Bordo, Iglio, Palmucci, Pavone, Sartore, Longo. Allenatore: Caneo.

Dove guardare il derby in TV

Il match tra Paganese e Turris si giocherà allo Stadio Marcello Torre di Pagani, alle ore 14.30 del 19 dicembre. L'incontro, valevole per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma Eleven Sports che detiene i diritti della terza serie.