Napoli, buone notizie per Spalletti: intera seduta in gruppo per Ounas

Buone notizie per Luciano Spalletti a pochi giorni da Napoli-Inter. Il tecnico azzurro, che dovrà rinunciare a Lozano infortunato, potrebbe recuperare Adam Ounas.

L'algerino, reduce dal Covid, ha svolto infatti l'intera seduta in gruppo quest'oggi e potrebbe dunque tornare tra i convocati per il match di sabato contro i nerazzurri.

Ancora lavoro in palestra, invece, per Tuanzebe. Si attende anche il rientro in Italia di Koulibaly ed Anguissa, reduci dalla Coppa d'Africa.