Napoli, Ounas ha terminato le visite post Covid con esito negativo. Problemi per Tuanzebe

Dopo la notizia dell'infortunio di Hirving Lozano in nazionale, che potrebbe tenere lontano dai campi di gioco per un periodo non breve l'attaccante messicano, arriva una notizia incoraggiante sul fronte esterni d'attacco per Luciano Spalletti.

Adam Ounas, infatti, ha terminato le visite post Covid-19 con esito negativo, come riferito dal club partenopeo sul proprio sito ufficiale. Il ritorno dell'algerino potrebbe rivelarsi molto importante, soprattutto in considerazione dell'assenza di Lozano.

Problemi in difesa per Axel Tuanzebe: l'inglese quest'oggi ha svolto lavoro in palestra per una lombalgia. Contro il Venezia domenica prossima mancheranno ancora Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa.