Buone notizie per Luciano Spalletti dall'allenamento del martedì presso il Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Lorenzo Insigne e Adam Ounas hanno, infatti, svolto l'intera seduta con la squadra.

Victor Osimhen, invece, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Malcuit ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Piscina per Manolas.