Ottaviano fermo nel weekend: rinviata la partita col Montemiletto

Il torneo di Eccellenza campana ha subito una riprogrammazione del calendario a causa delle numerose partite da recuperare. Nelle ultime ore, alla lista di sfide rimaste in sospeso si è aggiunta anche Ottaviano-Lions Montemiletto. Il confronto, valido per la ventiquattresima giornata del Girone A, è stato rinviato a causa del Covid-19. Dunque, le due formazioni non scenderanno in campo domani pomeriggio come da agenda, ma si ritroveranno il prossimo 13 aprile alle ore 16.00. A comunicarlo è stata la Lega Nazionale Dilettanti attraverso il sito ufficiale, il rush finale dei rossoblù conterà quindi tre gare: il recupero del match contro i gialloverdi, l'incontro con la Virtus Avellino in trasferta il 16 aprile e l'impegno conclusivo col Grotta in casa il 23 dello stesso mese.