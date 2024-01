Calciomercato Napoli: due prestigiosi club europei su Ostigard?

Leo Ostigard potrebbe lasciare il Napoli entro la fine di gennaio. Il club partenopeo continua a cercare un difensore centrale da consegnare a Walter Mazzarri per rinforzare la retroguardia e, nel caso in cui un acquisto nel reparto dovesse essere formalizzato, a partire potrebbe essere proprio il norvegese.

Per l'ex Genoa, però, non mancherebbero le richieste. Secondo "Football Transfers", infatti, il 24enne sarebbe nel mirino del Tottenham per sostituire Eric Dier, passato al Bayern Monaco. Il club londinese, che ha appena prelevato anche Dragusin dal Genoa, non sarebbe la sola società a guardare al centrale del Napoli. Anche gli olandesi del Feyenoord potrebbero interessarsi al giocatore.

Ostigard in questa stagione ha collezionato 12 presenze in campionato, 4 in Champions League e 1 in Coppa Italia, siglando anche due gol.