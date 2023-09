Osimhen, ecco le immagini che hanno fatto infuriare l'attaccante | VIDEO

Il rapporto tra il Napoli e Victor Osimhen non è mai stato così in crisi. Il calciatore è andato su tutte le furie dopo il video ritenuto irrisorio pubblicato dal profilo della società azzurra su Tik Tok, per il rigore sbagliato contro il Bologna. A denunciare l'accaduto l'agente. Sembra anche che in queste ore il nigeriano avrebbe cancellato quasi tutte le foto con la maglia azzurra dai propri profili social.

Il tweet di Calenda: "Fatto grave"

"Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news", il tweet pubblicato nella tarda serata di martedì da Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen.

"Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen", conclude Calenda.