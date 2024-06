Osimhen, caos in nazionale: lo sfogo in diretta sui social, poi gli tolgono lo smartphone | VIDEO

Victor Osimhen è stato protagonista di un singolare episodio nelle ultime ore. L'attaccante del Napoli ha fatto partire una diretta su Instagram in cui ha cominciato a sfogarsi e ad attaccare il ct della Nigeria Finidi George.

Dopo alcuni minuti, poi, c'è un uomo che irrompe nel video e strappa lo smartphone dalle mani del centravanti azzurro, stoppando la diretta social.

Victor Osimhen on IG after the RUMOURS that he failed to come to Super Eagles camp cos of Injury. ? pic.twitter.com/uSktCzPVbJ