"Osimhen in partenza dalla Nigeria": l'attaccante in arrivo a Napoli nelle prossime ore?

Victor Osimhen potrebbe fare presto ritorno a Napoli dalla Nigeria. L'attaccante azzurro sarebbe pronto per rientrare in Italia e poter essere, dunque, a disposizione di Walter Mazzarri già per la sfida di campionato contro il Genoa, in programma sabato pomeriggio al Maradona.

"Osimhen domattina (giovedì) sarà a Napoli. Il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto. Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico e da quello tecnico per capire se convocabile per Napoli-Genoa, cosa molto probabile", scrive il giornalista Carlo Alvino su X.