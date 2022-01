Napoli, buone notizie da Castel Volturno: seduta in gruppo per Osimhen

Dopo la guarigione dal Covid di Hirving Lozano, arriva un'altra buona notizia per Luciano Spalletti. Victor Osimhen, infatti, ha svolto quest'oggi a Castel Volturno prima una parte di lavoro personalizzato e poi l’intera seduta in gruppo. Procede, dunque, al meglio la fase di recupero dell'attaccante, come anticipato ieri dal responsabile sanitario del club azzurro, il dott. Canonico.

Il capitano Lorenzo Insigne, per il quale in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro, ha svolto quest'oggi solo terapie.

L'attaccante salterà la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina e quella di campionato contro il Bologna. C'è, invece, qualche speranza di recuperarlo per il derby contro la Salernitana in programma al Maradona prima della sosta di fine gennaio.