Coliche e rientro in ritardo: quando potremo rivedere Osimhen in campo

Mentre i compagni di nazionale Chukwueze e Lookman (rispettivamente di Milan e Atalanta) sono tornati o stanno tornando dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa, il rientro di Victor Osimhen resta ancora (relativamente) avvolto nel mistero. Difficile vederlo in Italia prima di giovedì sera o venerdì mattina, con Mazzarri che rischierebbe quindi di non poterlo schierare in occasione dell'anticipo di campionato contro il Genoa, in programma sabato pomeriggio alle 15 al Maradona.

Da valutare anche le condizioni fisiche del calciatore, che comunque in pochi giorni ha giocato sette partite su sette, tempi supplementari e un mezzo infortunio prima della semifinale, delle coliche che non gli hanno comunque impedito di scendere in campo.

Una possibilità è che a prescindere da quando arrivi a Napoli, il nigeriano possa essere comunque tenuto a riposo precauzionale per la gara con il Barcellona, che si terrà mercoledì prossimo.