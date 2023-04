Il rientro di Osimhen si avvicina: buone notizie da Spalletti

Dopo la pesante sconfitta contro il Milan, il Napoli torna in campo domani contro il Lecce in campionato. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa sui temi del momento: "Noi siamo sempre rimasti umili, sapendo di avere dei difetti come le altre squadre. Sappiamo che il Milan è arrivato alla partita col timore di perderla, noi probabilmente con tutti i discorsi che si fanno con la convinzione che potesse essere una gara di riempimento verso la Champions. Questo ha fatto la differenza sulle motivazioni della partita. Dopo aver parlato di ciò che è successo, sappiamo benissimo che da qui in avanti saranno tutte battaglie difficili da vincere per portare a casa questo Scudetto. Fino a quando ci mancherà un solo punto alla matematica non avremo fatto niente, tutto verrà spazzato via fino a quel punto. Servono ancora 5 vittorie, 15 punti, ma si fanno".

Spalletti su Osimhen: "Osimhen da un punto di vista di programmazione ci sono possibilità di vederlo a Milano, poi va verificato giorno per giorno le sue condizioni". Invece è pronto al rilancio Raspadori: "I venti minuti in campo col Milan hanno dimostrato che sta bene, che ogni passo per il pieno recupero è stato compiuto nei tempi giusti. Ora è nelle condizioni di essere scelto".