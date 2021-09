Napoli, accolto il ricorso per la squalifica di Osimhen: sarà in campo contro la Juve

Ridotta da due a una giornata la squalifica inflitta all'attaccante nigeriano, che dunque potrà scendere in campo contro i bianconeri

La Corte dell'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha accolto il ricorso del Napoli avverso alla squalifica per due turni inflitta a Victor Osimhen dal Giudice Sportivo.

Con la riduzione da due a una giornata (già scontata), l'attaccante nigeriano potrà essere regolarmente in campo contro la Juventus sabato pomeriggio allo Stadio Maradona nel match valido per la terza giornata di campionato.

Osimhen, espulso nel corso del primo tempo di Napoli-Venezia per rosso diretto, era stato sanzionato con due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco".

Una buona notizia, dunque, per il tecnico Luciano Spalletti in vista dell'attessissma sfida contro i bianconeri di Allegri.