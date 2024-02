Coppa d'Africa, Osimhen vola in semifinale con la Nigeria: quando tornerà a disposizione del Napoli

Victor Osimhen vola in semifinale della Coppa d'Africa 2024 con la sua Nigeria. La squadra del centravanti azzurra ha battuto l'Angola per 1-0 nella gara dei quarti di finale. Decisivo, ancora una volta, un gol dell'atalantino Lookman, match winner dell'incontro.

L'attaccante del Napoli, a questo punto, arriverà fino in fondo alla competizione, partecipando a una delle due finali (quella per il 1° o 2° posto o a quella per il 3°).

Osimhen, dunque, tornerà a disposizione di Mazzarri non prima del match di campionato in programma sabato 17 febbraio al Maradona contro il Genoa.