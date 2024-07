Il Psg vuole Osimhen ma deve fare spazio in attacco

Víctor Osimhen potrebbe essere la chiave che apre più di uno scrigno in questo mercato estivo. Ma il suo costo è alla portata solo di pochi. E in questo momento sembra esserci solo una squadra tanto capace quanto interessata. Secondo l'Equipe, il Paris Saint Germain vuole il centravanti nigeriano, e Aurelio de Laurentiis lo sa, quindi il prezzo della clausola non accenna a scendere, e se dovesse scendere, non sarà di molto, visto che per il suo acquisto servono a 130 milioni di euro.

Tuttavia, se dovesse verificarsi il caso, il club di Al-Khealifi cercherà di concretizzare il suo acquisto ma prima dovrebbe liberare spazio in attacco. In particolare uno tra Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos è destinato a partire. Per il primo il Psg ha già rifiutato un approccio del Borussia Dortmund; riguardo al secondo, il quotidiano francese avverte di un possibile contatto con l'Atlético Madrid. E in tutto questo risiko, c'è Romelu Lukaku che sta aspettando proprio la partenza di Osimhen da Napoli per tornare a giocare ancora con Antonio Conte.