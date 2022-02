Napoli, problemi al ginocchio per Osimhen: riposo precauzionale per l'attaccante

Fiato sospeso per il Napoli a 24 ore dalla sfida contro il Barcellona. Victor Osimhen non ha partecipato all'ultima seduta di allenamento prima della partenza per la Spagna ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro.

Tuanzebe, invece, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno svolto terapie, mentre Lozano ha fatto terapie e palestra. Tutti e quattro non ci saranno nella trasferta di Europa League contro i blaugrana.