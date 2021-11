Napoli-Verona, Osimhen condivide sui social il post di Maradona Jr sulle decisioni arbitrali

Le decisioni arbitrali del direttore di gara Ayroldi in Napoli-Verona stanno facendo molto discutere sui social. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento, sono finiti due episodi dubbi nell'area di rigore scaligera ai danni di Victor Osimhen.

In entrambe le occasioni il fischietto di Molfetta ha deciso di non concedere il penalty, fischiando fallo contro l'attaccante azzurro nel primo episodio e ammonendolo per proteste in occasione del secondo. Proprio su quest'ultimo, Diego Armando Maradona Junior ha postato sui social un fotogramma in cui si vede chiaramente il difensore del Verona strattonare per la maglia il centravanti nigeriano in area.

"E' stato fischiato fallo ad Osimhen dopo la ovvia protesta! Siamo alle solite...", scrive l'allenatore del Napoli United e figlio dell'ex capitano azzurro. Il post di Diego Jr è stato poi condiviso in una storia su Instagram dal diretto interessato, Victor Osimhen.