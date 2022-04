Napoli-Fiorentina, Spalletti può sorridere: Osimhen è recuperato

Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo in vista del match contro la Fiorentina. Victor Osimhen, infatti, ha svolto l'intero allenamento in gruppo nella seduta del venerdì. L'attaccante, dunque, ha recuperato dopo il problema accusato nei giorni scorsi e sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro i viola.

Dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati Alex Meret, completamente guarito dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per alcune settimane. Ounas e Petagna, invece, hanno svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo e terapie.

Malcuit ha svolto personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra.