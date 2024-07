Osimhen out, Lukaku in: il Napoli si prepara a una mini rivoluzione in attacco?

Sono giorni decisivi per il mercato del Napoli. La possibile uscita di Victor Osimhen in direzione Psg sbloccherà ulteriormente il flusso in entrata in casa azzurra, dopo il tris iniziale di arrivi.

Per l'eventuale sostituzione del nigeriano, ormai, c'è un candidato principale che ha staccato tutti gli altri. Romelu Lukaku, infatti, è pronto a riabbracciare il suo mentore Antonio Conte dopo gli anni all'Inter. Il club partenopeo dovrà definire l'accordo con il Chelsea, mentre l'intesa con l'entourage del giocatore è più vicina sulla base di un triennale.

L'ex Lille potrebbe non essere l'unico a lasciare Napoli: anche Lindstrom, infatti, è sul piede di partenza (direzione Inghilterra o in alternativa Francia). Ma vanno tenute sotto osservazione anche le posizioni di Simeone, Cheddira, Raspadori e Politano, alcuni dei quali potrebbero partire nelle prossime settimane.

In entrata a quel punto è da tenere in considerazione l'occasione Berardi, in recupero da un infortunio, ma che difficilmente resterà al Sassuolo in Serie B.