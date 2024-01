Osimhen lancia banconote in discoteca in Nigeria|VIDEO

Capodanno in Nigeria per Victor Osimhen (fresco di rinnovo contrattuale) che ha ottenuto dal Napoli la possibilità di recarsi con qualche giorno di anticipo in patria prima della partenza per la Coppa d'Africa.

In un video pubblicato su Tik Tok si vede l'attaccante lanciare mazzette di soldi (vere o fac simili?) in una discoteca di Lagos verso i presenti. Tale atteggiamento non deve essere visto in maniera critica in quanto nel suo Paese è visto come un segnale di prosperità e di buon auspicio per il futuro.

Un'azione simile la fece anche nel 2021 in occasione di una festa organizzata in una casa privata in piena epoca Covid e in quel caso, invece, scatenò polemiche.